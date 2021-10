DJK Gmünd: 3:2 gegen Karlsruhe-​Beiertheim II

Die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd haben sich in ihrem ersten Heimspiel ihren ersten Saisonsieg gesichert. Nach einem spannenden Fünf-​Satz-​Krimi gelang gegen den SV Karlsruhe-​Beiertheim II ein 3:2 (24:26, 25:21, 25:20, 23:25, 17:15)-Erfolg.

Samstag, 09. Oktober 2021

Alex Vogt

Im vierten Satz schafften es die Gastgeberinnen dann nicht, einen 18:15-Vorsprung ins Ziel zu bringen. Stattdessen setzte sich der SV Karlsruhe-​Beiertheim II mit 25:23 durch. Im entscheidenden fünften Satz kam die DJK nach einem 11:13-Rückstand noch einmal zurück, wehrte einen gegnerischen Matchball ab und bejubelte nach dem 17:15 den 3:2-Erfolg und die ersten zwei Saisonpunkte.







In der Gmünder Großsporthalle haben sich die Volleyballerinnen der DJK Gmünd nach Anlaufschwierigkeiten und dem mit 24:26 verlorenen ersten Satz in den beiden folgenden Sätzen stabiler präsentiert, mehr Akzente gesetzt und weniger Fehler produziert. Nicht unverdient konnte der 0:1-Rückstand durch ein 25:21 im zweiten und ein 25:20 im dritten Durchgang in eine 2:1-Führung gedreht werden.

