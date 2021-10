Wie sich Corona an Schulen und Kitas verbreitet

In der Pandemie blieben Schulen und Kitas oft geschlossen. Wie geht es weiter, wenn viele Kinder ohne Impfschutz sind?

Samstag, 09. Oktober 2021

Nicole Beuther

Seit August hat es nach Beobachtung des Robert-​Koch-​Instituts (RKI) wieder vermehrt Corona-​Ausbrüche an Kitas und vor allem an Schulen gegeben. Die übermittelte Häufigkeit von Ausbrüchen steige in diesem Jahr etwa zwei Monate früher an als im Vorjahr, geht aus dem Wochenbericht des RKI vom Donnerstagabend hervor. Demnach wurden für die vergangenen vier Wochen 201 Kita– und 481 Schulausbrüche übermittelt.





