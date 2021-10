Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Gemütliche Herbsttage für jeden Geschmack

Pünktlich zum Wochenende sind auf der Ostalb noch einmal goldene Herbsttage angesagt, bevor uns wohl endgültig die kalte Jahreszeit erwischen dürfte. Anfang der Woche gab es bereits einen Vorgeschmack darauf. Außerdem sind die Nachttemperaturen bereits empfindlich gesunken.

Tagsüber lässt es sich bei Werten von 17 bis 18 Grad immer noch gut aushalten, und man kann das Leben mit einem Blick in die Landschaft genießen. So auch an der Straße nach Weilerstoffel, wo Leser Helmut Herrmann aus Waldstetten am Ortseingang einen schön gestalteten und mit Blumen geschmückten Holzunterstand ausgemacht und fotografiert hat (Bild). Entführen lassen kann man sich unter anderem zum Ipf nach Bopfingen sowie in die Ortschaften Vorder– und Hinterlintal. In einer Reportage geht es um das Stauferrelief für die Fassade der Rems-​Galerie, das vom Straßdorfer Künstler Dr. Helmut Gruber-​Ballehr liebevoll gestaltet wird.Im Angebot ist auch eine Übersicht zu Gottesdiensten und Kirchenterminen mit besinnlichen Kurzpredigten der katholischen und evangelischen Kirche. Außerdem hat das gesellschaftliche Leben seit einigen Monaten wieder Fahrt aufgenommen, und die Spendenbereitschaft von Vereinen und Unternehmen im Altkreis ist ungebrochen. Das spiegelt sich diese Woche auf fünf Seiten Vereinsberichterstattung wider.

