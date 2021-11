Albert Scherrenbacher: Sein Lebenswerk in einem Buch zusammengefasst

Der Straßdorfer Metzgermeister und hochgeschätzte Gmünder Ehrenbürger und Multi-​Funktionär Albert Scherrenbacher präsentierte im „Gasthof zum Stadtwirt“ sein Lebenswerk. Prominente, Freunde und Verwandte nahmen an der Buchvorstellung teil.

Montag, 01. November 2021

Gerold Bauer

Als die Corona-​Krise das Wirtschaftsleben auf der ganzen Welt fast zum Stillstand gebracht hatte und Albert Scherenbacher über Nacht zum „arbeitslosen Rentner“ geworden ist, habe er, weil er noch „klar denken kann und geistig dazu in der Lage ist“, die Chance genutzt, um seine vielen beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten auf Papier niederzuschreiben. Der Metzgermeister ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Träger des Ehrenrings sowie Ehrenbürger der Stadt Schwäbisch Gmünd und kann auf rund 70 Berufsjahre und 50 Jahre im Ehrenamt zurück blicken. Landrat Dr. Joachim Bläse führte in seiner Rede aus, dass Albert Scherrenbacher ein Mann sei, der seinesgleichen suche.







In der Dienstagausgabe berichtet die RZ über sein Lebenswerk!



