Mietspiegel: Was kostet der Quadratmeter Ladenfläche?

Foto: Erwin Lorenzen /​pix​e​lio​.de

Der gewerbliche Mietspiegel soll eine Orientierungshilfe für Handwerksbetriebe über marktübliche Mieten sein. Wie sieht es in der Region aus?

Mittwoch, 10. November 2021

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



Die Handwerkskammer Ulm hat erstmals einen gewerblichen Mietspiegel für die Regionen des Kammergebiets erstellt. Dieser liefert einen Überblick über die Bestandsmieten von Einzelhandels-​, Büro-​, Produktions– und Lagerflächen in den Landkreisen und Gemeinden des Gebiets der Handwerkskammer Ulm.Der Mietspiegel resultiert aus einer Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben zum Mietpreisniveau von gewerblichen Flächen im gesamten Gebiet von der Ostalb bis zum Bodensee. „Die Ortsüblichkeit gewerblicher Mieten wird bei der Handwerkskammer regelmäßig nachgefragt, da der gewerbliche Immobilienmarkt in Teilen des Kammergebiets intransparent ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, diese Lücke zu schließen und den Handwerksbetrieben eine praktische Orientierungshilfe zum Vermieten und Mieten von gewerblichen Immobilien an die Hand zu geben. „Mieten sind häufig einer der großen Kostenblöcke eines Unternehmens. Unser Mietpreisspiegel soll im Hinblick auf das vorhandene Angebot Transparenz für unsere Betriebe schaffen und als Orientierungshilfe dienen, um die Miethöhe in den einzelnen Regionen realistisch einschätzen und so wirtschaftlicher arbeiten zu können“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.Mehr als 19 000 Mitgliedsbetriebe sind dazu zu ihren Mietverhältnissen befragt worden. Die Handwerkskammer Ulm hat die ermittelten Daten ausgewertet und gewichtet. Mit den übermittelten Mietangaben könne jetzt auf eine breitere Datenbasis und aussagekräftigere Übersicht über tatsächlich gezahlte Mieten im Handwerk zurückgegriffen werden. Der Gewerbemietspiegel ist gibt es hier als Download

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

233 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen