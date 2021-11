Ostalbkreis: Impf-​Termine ohne Anmeldung

Flächendeckend und niederschwellig will die Kreisverwaltung mit zahlreichen Aktionen die Impfkampagne voranbringen. Start ist am Freitag, 12. November. Bis in den Dezember vergeht kaum ein Tag ohne Aktion im Ostalbkreis. Geimpft wird ohne Terminanmeldung.

Mittwoch, 10. November 2021

Thorsten Vaas

Es sei wichtig, jetzt die Impfkampagne voranzubringen, so der Landrat Joachim Bläse in einer Pressemitteilung. In Baden-​Württemberg können nicht nur Personen ab 70 Jahren, sondern alle Bürgerinnen und Bürger sechs Monate nach ihrer vollständigen Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten können. Vor allem den über 60-​Jährigen legt der Ostalb-​Landrat dies besonders ans Herz. „Eine Infektion mit dem Coronavirus lässt sich zwar durch die Impfung nicht völlig verhindern, wohl aber verhindert die Impfung in aller Regel schwere Verläufe, die eine Einweisung ins Krankenhaus oder gar eine Intensivbehandlung mit Beatmung erfordern und teils tödlich enden.“







Leinzell 10 bis 16 Uhr





Die genauen Örtlichkeiten werden von den Kommunen bekanntgegeben. Sobald weitere Termine feststehen, werden diese auf www​.ostal​bkreis​.de veröffentlicht (Stand: 10. November).Abtsgmünd 11 bis 17 UhrRathaus Aalen 10 bis 17 UhrRathaus Aalen 10 bis 17 UhrGroßsporthalle Schwäbisch Gmünd 9 bis 15 Uhr, Praxis Dr. Winker zusammen mit der Bergwacht und dem DRKAbtsgmünd 10 bis 16 UhrAbtsgmünd 10 bis 16 UhrSchwerzerhalle Schwäbisch Gmünd 14 bis 20 UhrPalais Adelmann Ellwangen 11 bis 18 UhrUnterschneidheim 10 bis 16 UhrIpf-​Treff Bopfingen 10 bis 16 UhrRathaus Aalen 11 bis 17 UhrUnterschneidheim 10 bis 16 UhrRathaus Aalen 11 bis 17 UhrBöbingen 10 bis 16 UhrMutlangen 10 bis 16 UhrAusbildungsmesse Ellwangen 9 bis 13 UhrGroßsporthalle Schwäbisch Gmünd 9 bis 15 Uhr, Praxis Dr. Winker zusammen mit der Bergwacht und dem DRKAbtsgmünd 11 bis 17 UhrMutlangen 10 bis 16 UhrAbtsgmünd 11 bis 17 UhrBopfingen 10 bis 16 UhrAbtsgmünd 11 bis 17 UhrSchwerzerhalle Schwäbisch Gmünd 14 bis 20 UhrBopfingen 10 bis 16 UhrRathaus Aalen 11 bis 17 UhrEssingen 10 bis 16 UhrRathaus Aalen 11 bis 17 UhrRuppertshofen 10 bis 16 UhrSchwerzerhalle Schwäbisch Gmünd 14 bis 18 UhrGroßsporthalle Schwäbisch Gmünd 9 bis 15 Uhr, Praxis Dr. Winker zusammen mit der Bergwacht und dem DRKVor dem Rathaus Schwäbisch Gmünd 12 bis 19 UhrHeubach 10 bis 16 UhrSchwerzerhalle Schwäbisch Gmünd, 14 bis 20 UhrHeubach 10 bis 16 UhrPalais Adelmann Ellwangen 11 bis 18 UhrLauchheim 10 bis 16 UhrGroßsporthalle Schwäbisch Gmünd 9 bis 15 Uhr, Praxis Dr. Winker zusammen mit der Bergwacht und dem DRKGöggingen 10 bis 16 UhrGöggingen 10 bis 16 UhrPalais Adelmann Ellwangen 11 bis 18 UhrWesthausen 10 bis 16 UhrPalais Adelmann Ellwangen 11 bis 18 Uhr

