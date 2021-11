Teure Spritpreise: Auswirkungen deutlich spürbar

Firmen und Privatleute müssen an der Tankstelle derzeit tief in die Tasche greifen. Betroffen sind vor allem jene, die viel auf den Straßen unterwegs sind. Die RZ hat sich bei Fahrschulen, Speditionsunternehmen, Busunternehmen und den Tankstellen in der Region umgehört.

Mittwoch, 10. November 2021

Sieben Diesel-​Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Fahrschule Hilbig. Dass das nächste Fahrzeug ein E-​Auto sein wird, ist ziemlich sicher. Dennoch sagt Heike Hilbig: „Ich finde, man wird in etwas hineingedrängt, was man nicht will.“ Für Kurzstrecken seien E-​Autos gut, für einen Anhängerbetrieb seien sie weniger geeignet. Der Entschluss, sich als nächstes ein E-​Fahrzeug anzuschaffen, ist nicht die einzige Folge der steigenden Spritpreise. Auch die Fahrschüler bekommen die Auswirkungen bald zu spüren – in Form von Preisanpassungen.







Wie sich Busunternehmen, Speditionen und Tankstellenbesitzer äußern, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



