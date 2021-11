Weihnachtsmarkt in Gmünd findet statt

Foto: rz-​arc

Der Gmünder Weihnachtsmarkt findet statt. Das teilten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der Touristik & Marketing GmbH im Rahmen eines Pressegespräches am Mittwochnachmittag mit. Es gelten bestimmte Regeln und Hygienekonzepte.

Mittwoch, 10. November 2021

Nicole Beuther

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer





Auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände ( Marktplatz /​ Bocksgasse /​ Johannisplatz ) gilt die Maskenpflicht, da der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Außerdem gilt an allen Imbiss– und Getränkeständen, Fahrgeschäften und gemischten Ständen die 3G/​2G-​Nachweispflicht und die Pflicht zur Personenerfassung.





Aktuell gilt die Warnstufe, Stadtverwaltung und T & M gehen aber davon aus, dass zu Beginn des Weihnachtsmarktes am 25. November die Alarmstufe und damit auf den Weihnachtsmärkten die 2G-​Pflicht gilt. Der 3G/​2G-​Nachweis auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt erfolgt durch Kontrolle des Impf-​, Genesenen– oder Testnachweises, anschließend bekommen die Weihnachtsmarktbesucher ein Bändchen. Dieses hat bei vollständig Geimpften und Genesenen über die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes dieselbe Farbe, bei getesteten Personen wechselt die Farbe täglich.





Die Standbetreiber sind verpflichtet, vor dem Verkauf von Speisen/​Getränken bzw. Nutzung von Fahrgeschäften den Nachweis (Bändchen) zu überprüfen.







Die Bändchen sind mit Beginn des Weihnachtsmarktes im i-​Punkt und an einer Ausgabestelle im Bereich des Unteren Marktplatzes (Höhe Einfahrt Freudental ) erhältlich. Bei Bedarf werden weitere Kontrollstellen zur Ausgabe der Bändel eingerichtet.





Der Weihnachtsmarkt mit 70 Ständen findet vom 25. November bis zum 21. Dezember statt.





Was sonst noch seitens der Betreiber und der Gäste beachtet werden muss, dass steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



196 Aufrufe

240 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen