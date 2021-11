Mann bedroht in Schorndorf Ladenmitarbeiter mit Messer

Ein 42-​Jähriger betrat am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ein Elektronikgeschäft in der Heinkelstraße in Schorndorf. Im Laden drehte er eine Musikbox so laut auf, dass er den Geschäftsbetrieb störte. Als der Mann von einem Ladenmitarbeiter angesprochen wurde, zog er ein Messer.

Mit dem Messer bedrohte der 42-​Jährige den Mitarbeiter und dessen Kollegen. Als er schließlich den Elektronikmarkt in der Heinkelstraße verließ, beschädigte er noch eine weitere Musikbox. Kurze Zeit nach dem Vorfall meldete sich der 42-​Jährige telefonisch beim Polizeirevier. Der Wachhabende forderte den Mann auf, zum Revier zu kommen, woraufhin dieser kurz darauf dort erschien und vorläufig festgenommen werden konnte. Der 42-​Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik überstellt.

