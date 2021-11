Wohnhausbrand in Böbingen: Bewohner benötigen neue Wohnung

Durch den Wohnhausbrand am Donnerstag in Böbingen ist eine dreiköpfige Familie sowie ein alleinstehender gehbehinderter Mann wohnungslos geworden. Alle konnten vorübergehend zwar bei Verwandten unterkommen, benötigen aber längerfristig eine neue Wohnmöglichkeit.

Wer kurzfristig und vielleicht auch in Böbingen oder der näheren Umgebung passenden Wohnraum für die betroffenen Personen zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich an das Rathaus in Böbingen unter 0 71 73/​18 56 00 oder 0 71 73/​1 85 60 22 zu wenden.







Hier nochmals die Zusammenfassung zum Brand: Um 7.30 Uhr am Donnerstag wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Wohnhausbrand in der Bahnhofstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass aus einem Dachstuhl eines Dreifamilienhauses die Flammen schlugen. Kurze Zeit darauf war bereits auch klar, dass sich alle Bewohner in Sicherheit befanden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Böbingen, Heubach, Bartholomä, Mögglingen und Heuchlingen, die mit neun Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell gelöscht. Um 8.30 Uhr kam bereits die Meldung „Feuer aus“. Zuzüglich zu Polizei und Feuerwehr befanden sich noch fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes an der Brandstelle. Bei dem Brand, der eventuell durch unsachgemäße Lagerung von Asche verursacht wurde, entstand ein geschätzter Schaden von etwa 200 000 Euro. Zwei Personen – ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann – wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

