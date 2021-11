Bald Alarmstufe: Einzelhandel bereitet sich vor

Bei einer Inzidenz von 689,7 hat der Landkreis Biberach die Reißleine gezogen. Auch der Handels– und Gewerbeverein Gmünd bereitet sich auf die Alarmstufe vor.

Freitag, 12. November 2021

Thorsten Vaas

„Leider steigen die Hospitalisierungszahlen im Land drastisch. Das könnte dazu führen, dass wir bedauerlicherweise bald die Alarmstufe erreichen werden“, teilt der HGV Schwäbisch Gmünd in einer E-​Mail an die Mitglieder mit.Baden-​Württemberg befindet kurz vor der Alarmstufe. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt im Lagebericht 380 Covid-​19-​Fälle auf der Intensivstation. Sollten die Intensivstationen im Land an zwei aufeinander folgenden Tagen mit mindestens 390 Covid-​19-​Patientinnen und –Patienten belegt sein, gelten die Regeln der Alarmstufe ab dem Tag nach der Bekanntmachung.

