Samstagsreportage: Gmünder Nachfahre des Falkner– und Stauferkönigs Friedrich II.

Die Geschichte des Staufer-​Herrschers Friedrich II (Frederico) ist eng verbunden mit dessen Forschungen zum Thema Falknerei. Es gibt einen Nachfahren in der ältesten Stauferstadt Schwäbisch Gmünd.

Freitag, 12. November 2021

Heino Schütte

Der Gmünder Karl-​Heinz Gersmann kann von zwei Berufungen in seinem Leben berichten, die kontrastreicher kaum sein können: Zum einen ist da seine Karriere als Ingenieur in der Automobilbranche, die ihn im Jahr 1985 zur Gründung seiner eigenen Firma „Prototechnik“ in Schwäbisch Gmünd führte. Zum anderen istes die Leidenschaft für die praktische Falknerei und die intensive Beschäftigung mit ihrer Geschichte, die voller Faszination steckt, auch zu aktuellen Fragen des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur.

