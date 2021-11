Stadtkapelle Gmünd: Herbstkonzert am 14. November

Foto: Stadtkapelle

Stadtkapellmeister Prof. Dr. Andreas Kittel übernimmt zum letzten Mal die musikalische Gesamtleitung der Stadtkapelle am traditionellen Herbstkonzert im Stadtgarten. Es sind gemischte Gefühle, die die Musikerinnen und Musiker in den letzten Proben vor dem Konzert bewegen.

Freitag, 12. November 2021

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



Einerseits steigt die Vorfreude auf das bevorstehende Herbstkonzert im Congress-​Centrum Stadtgarten am 14. November, an dem die Musikerinnen und Musiker der beiden Vereine nach einer langen Corona-​Pause wieder im besonderen Ambiente des Peter-​Parler-​Saals auf der Bühne musizieren werden. Andererseits rückt somit auch das letzte Herbstkonzert unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Kittel näher. Der Stadtkapellmeister wird an diesem Konzert von den beiden Vereinen verabschiedet. Nach über elf Jahren als Dirigent des 1. MV Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd stellt Andreas Kittel sein Amt zur Verfügung und ebnet damit den Weg für eine neue musikalische Zukunft der Vereine.





Zeit für ein Resümee — die RZ berichtet in der Freitagausgabe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



14 Aufrufe

143 Wörter

2 Minuten 29 Sekunden Online



Beitrag teilen