Corona-​Schnelltests ab Samstag wieder kostenlos

Foto: nb

Seit Samstag gibt es wieder kostenlose Corona-​Bürgertests. Damit hat jede Bürgerin und jeder Bürger wieder Anspruch auf mindestens einen Antigen-​Schnelltest pro Woche — unabhängig vom Impf– oder Genesenenstatus. Auch im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis sind die Tests bereits seit Samstag wieder möglich.

Samstag, 13. November 2021

Nicole Beuther

46 Sekunden Lesedauer



Ein Blick auf die verschiedenen Internetseiten der Teststellen im Ostalbkreis (einen Überblick gibt es hier ) zeigt, dass es sich entweder noch nicht herumgesprochen hat oder das Interesse am ersten Tag der kostenlosen Bürgertests schlichtweg eher gering ist — noch gibt es einige Termine zu buchen.

Auch der Rems-​Murr-​Kreis kündigte am Samstag an, dass trotz kurzfristiger Ankündigung durch den Bund 40 Testzentren im ganzen Landkreis mit hunderten Terminen zur Verfügung stehen. Dank des Schnelltestportals Cosan und der RMK-​Cosima-​App sei es ein Leichtes gewesen, die Bürgertests kurzfristig wieder breit aufzustellen und niederschwellig im ganzen Landkreis anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Gebucht werden können die Termine auch über die Homepage des Landkreises