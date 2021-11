Normannia-​Torjäger Alexander Aschauer: „Wir wollen unser Spiel durchziehen“

Im RZ-​Interview blickt Normannia-​Torjäger Alexander Aschauer auf das Heimspiel des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (14.30 Uhr) gegen den Tabellenersten SSV Ehingen-​Süd voraus.

Samstag, 13. November 2021

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem 7. März 2020?

(überlegt) Wenn Sie mich so fragen, war das wahrscheinlich der Tag, an dem wir gegen Ehingen-​Süd 9:1 gewonnen haben. Daran habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen. So ein Ergebnis gibt es nicht alle Tage und bleibt deshalb in Erinnerung.





Nun kommt der SSV Ehingen-​Süd an diesem Samstag erstmals nach dem 9:1 wieder nach Gmünd. Und das auch noch als Tabellenführer. Was muss passieren, um dem neuen Spitzenreiter ein Bein stellen zu können?

Wir wissen um deren Stärken und haben dafür trainiert, um diese Stärken zu unterbinden. Wir wollen unser Spiel durchziehen, weil wir eine spielstarke Mannschaft sind. Wir wollen Druck machen, uns nicht hinten reinstellen und versuchen, denen unser Spiel aufzuzwingen. Dass sie gar nicht erst in die Situationen kommen, ihre Stärken ausspielen zu können.





Was Alexander Aschauer mit dem Tabellensechsten 1. FC Normannia Gmünd in dieser Saison noch erreichen möchte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. November.



Im Gespräch mit Sportredakteur Alexander Vogt spricht Alexander Aschauer, der derzeit mit 13 Treffern der zweitbeste Torjäger der Fußball-​Verbandsliga Württemberg ist, über die Achterbahnfahrt mit der Normannia in dieser bisherigen Saison und seine persönliche Zukunft und verrät, wie viele Tore er in dieser Saison insgesamt erzielen möchte.

