RZ-​Redakteur Heino Schütte geht in den Ruhestand

Viele herzliche Worte, die vor allem von großem Dank geprägt waren, gab es zum Eintritt in den Ruhestand von Heino Schütte; von links: Redaktionsleiter Thorsten Vaas, RZ-​Verlegerin Kerstin Sigg, Redakteur Heino Schütte, Sportredakteur Alexander Vogt, Redakteurin und Betriebsrätin Nicole Beuther, Praktikantin Sarah Fleischer. Foto: mic

Heino Schütte prägte 40 Jahre lang mit seinen Berichten, Reportagen und Fotos das Gesicht der Rems-​Zeitung mit. Nun geht er in den Ruhestand.

Samstag, 13. November 2021

Thorsten Vaas

„Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern!“ Eine Formulierung, mit der Heino Schütte so manche Anfrage bei Pressestellen begann, wenn es um heikle Themen ging, die manche am liebsten unter den Teppich gekehrt hätten. Immer wieder machte Schütte die Rems-​Zeitung zum Motor für die Bürgerinteressen. Ob es die Wiedereinführung des GD-​Kennzeichens oder der Erhalt des alten Postamts am Gmünder Bahnhof war, ob Hilfsaktionen für Menschen in Not oder Dinge wie das Fehlen einer Glocke auf dem Friedhof. Er sorgte sogar im Hintergrund dafür, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch auf dem Schönblick in einem direkten Gespräch persönlich die Leistung der Feuerwehr würdigte.Als Gründungsmitglied der Gmünder Jugendfeuerwehr war Heino Schütte ein Floriansjünger wie aus dem Bilderbuch, und es gab über Jahrzehnte hinweg kaum einen Brandeinsatz der Gmünder Feuerwehr, bei dem er nicht als Atemschutzträger an vorderster Front agiert hätte. Dabei hat er auch viel Leid gesehen, aber dies spornte den Gmünder immer wieder an, weiter zu machen und zu helfen, wo es nur geht.

