Polizeieinsatz in Hall wegen stark alkoholisiertem Kunde

Ein stark alkoholisierter Mann betrat am Samstag gegen 16 Uhr einen Supermarkt im Kocherquartier in Schwäbisch Hall. Während seines Einkaufs konsumierte der 28-​Jährige Lebensmittel. Als er an der Kasse auf sein Verhalten angesprochen wurde, weigerte er sich, die bereits konsumierten Lebensmittel zu bezahlen.