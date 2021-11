Corona-​Alarmstufe: Schärfere Regeln auch im Sport für Nicht-​Immunisierte

Ab diesem Mittwoch greift in Baden-​Württemberg die Alarmstufe der Landesregierung. Während sich für immunisierte Personen nichts ändert, sehen die aktuelle Corona-​Verordnung beziehungsweise die Corona-​Verordnung Sport für nicht-​immunisierte, das heißt für weder geimpfte noch genesene Personen, weitere Einschränkungen vor.

Laut einer Pressemitteilung des Württembergischen Fußballverbandes gilt für Amateurspielerinnen und Amateurspieler in der Alarmstufe sowohl im Trainings– als auch Wettbewerbsbetrieb: 3 G + (PCR-​Test für Ungeimpfte) im Freien und 2 G im Innenraum. Auch Schiedsrichter unterliegen diesen Vorgaben. Für Zuschauer ist der Zutritt zu Veranstaltungen in der Alarmstufe nur mit einem 2G-​Nachweis gestattet – ausdrücklich gilt dies auch für Fußballspiele im Freien.Ausnahmen gibt es für Beschäftige im Spiel– und Trainingsbetrieb. „Beschäftigte“ im Sinne der Verordnungen, also Vereinstrainer (auch ehrenamtlich tätige) und Vertragsspieler, profitieren im Spiel– und Trainingsbetrieb von einer Ausnahmeregelung: Für sie genügt der Nachweis eines negativen Antigen-​Schnelltests sowohl im Freien als auch in Innenräumen. Alle Schülerinnen und Schüler werden weiter wie immunisierte Personen behandelt. Personen unter 18 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen in der Alarmstufe einen Antigen-​Schnelltest vorlegen.Der Spielbetrieb im WFV soll auch in der Alarmstufe weiterhin aufrechterhalten werden. Harald Müller, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses: „Wir wissen, dass diese Regelung in der Praxis bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene ohne erheblichen Aufwand am Spiel teilnehmen können. Dennoch halten wir es für richtig, den Spielbetrieb für die Mehrheit der geimpften Fußballer, Funktionäre, Schiedsrichter und Zuschauer weiter zu ermöglichen.“

