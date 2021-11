Corona: Auch eine Pandemie der Geimpften?

Kritiker von 2G oder der Impfkampagne führen immer wieder ins Feld, dass auch Geimpfte sich mit dem Coronavirus infizieren oder schwer an Covid-​19 erkranken können. Nun springt ihnen vermeintlich auch noch Christian Drosten bei. Welche Rolle spielen Geimpfte und Ungeimpfte?

Dienstag, 16. November 2021

Thorsten Vaas

Christian Drosten ist weiterhin der einflussreichste deutsche Virologe. In einem „Zeit“-Interview sagte er vergangene Woche: „Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie“. Dass vor allem Ungeimpfte das Infektionsgeschehen befeuerten, halte er als Narrativ „für vollkommen falsch“. Damit setzte er in der aktuellen Debatte über Gegenmaßnahmen zur vierten Welle den Ton – und warf einige Fragen auf.„Wir haben eine Pandemie, zu der alle beitragen – auch die Geimpften, wenn auch etwas weniger“, sagte Drosten. Er spielte dabei auf den nachlassenden Impfschutz gegen die Deltavariante an. In der Folge können auch Geimpfte das Coronavirus weitergeben. Wenn man, wie aktuell, die Infektionszahlen senken muss, gilt es das zu beachten. Drosten hat nicht gesagt, dass Impfungen schlecht vor schweren Krankheitsverläufen schützen: „Wer nicht geimpft ist, infiziert sich mit seinem jeweils alterstypischen Risikoprofil. Viele werden dann auf der Intensivstation landen. Das überlastet die Intensivmedizin. Darum ist das akute Ziel, nicht zu viele Infektionen auf einmal zuzulassen.“

