Hundesteuer in Gmünd und der Region: Wer bezahlt wie viel?

Foto: picture alliance /​Winfried Rothermel | Winfried Rothermel

Der Hund – der beste Freund des Menschen. Seine Haltung lässt man sich in Deutschland einiges kosten, denn Hunde sind die einzigen Haustiere, für die man Steuern zahlt – eine Übersicht für Gmünd und Umgebung.

Dienstag, 16. November 2021

Thorsten Vaas

25 Sekunden Lesedauer



Vierbeiner gegen die Einsamkeit: Seit Beginn der Corona-​Pandemie stieg die Anzahl der Hunde in Deutschen Haushalten stark an — In Schwäbisch Gmünd wurden allein im Januar 2021 48 Hunde neu angemeldet. Damit stiegen auch auch die Einnahmen durch Hundesteuern.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



103 Aufrufe

102 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen