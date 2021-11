Kasim Gashi: Von Hacker auf die Bretter geschickt

Im Ring knockt ihn niemand so schnell aus. Kasim Gashi aus Heubach steigt als Boxer gerne in den Ring. Nun aber ist er niedergestreckt worden – und zwar von einem Hacker. Aber Gashi steht schon wieder.

Dienstag, 16. November 2021

Alex Vogt

Sowohl sein Instagram– als auch sein Facebook-​Channel wurden gehackt. „Wir haben bereits alles versucht, aber es war nicht mehr zu reparieren. Alleine bei Instagram hatte ich 12000 Follower, die ganze Arbeit war nun umsonst“, ärgert sich Gashi. Und auch bei Facebook hatte er eine Menge Fans.





