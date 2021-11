Weihnachtsmarkt Gmünd ohne Glühweinstand vom Lions Club Limes-​Ostalb

Der Lions Club Limes-​Ostalb sagt seine Teilnahme am Gmünder Weihnachtsmarkt ab. Grund ist die Corona-​Pandemie.

Dienstag, 16. November 2021

Thorsten Vaas

Der Glühweinstand verbunden mit dem Gutsle-​Verkauf auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt gehört zum Ablauf des Clubjahrs. So wurden auch für dieses Jahr zwei Partner mit einem Hintergrund für soziales Engagement ausgewählt, die vom Erlös der Einnahmen profitieren sollten. Zum einen der Verein „Älter werden in Lautern“ und zum anderen der „Jugendtreff Ost“ aus Schwäbisch Gmünd. Trotz der Absage am Weihnachtsmarkt hält der LC Limes-​Ostalb an seinen Aktivitäten fest: Gutsle-​Backen und Gutsle – Verpacken. Die 200 Gramm-​Gutsle-​Verpackungen werden zusammen mit dem Lions-​Büchlein „Feines Gebäck und Aufstriche – Köstlichkeiten helfen helfen“ — und einem Quittengelee in einer Geschenke-​Box auf dem Lauterner Adventsmarkt am 21. November angeboten. Hierzu wird es zeitnah noch eine Information geben. Der Erlös kommt dem Projekt „Älter werden in Lautern“ zugute. Auch anderenorts wird die schöne Lions-​Geschenke-​Box zu erwerben sein, denn auch der zweite Partner „Jugendtreff-​Ost“ soll möglichst finanziell unterstützt werden. Die Standorte des Verkaufs werden noch bekannt gegeben.



Nach wie vor laufen die Planungen für den Weihnachtsmarkt in Gmünd weiter, während in der Region etliche solcher Märkte abgesagt wurden. Beispielsweise in Schechingen. Man wolle nun die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abwarten, sagt Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung, auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.



Eine große Mehrheit der Mitglieder habe sich bei Umfrage gegen die Teilnahme an dem Gmünder Weihnachtsmarkt entschieden, teilen die Lions mit. „Als Präsident des Lions Clubs Limes-​Ostalb bedauere ich es sehr, den treuen Besuchern und Besucherinnen unseres traditionellen Glühweinstandes am Gmünder Weihnachtsmarkt die Absage der Teilnahme am diesjährigen Weihnachtsmarkt mitteilen zu müssen“, wird Club-​Präsident Ernst Amann-​Schindler in einer Pressemitteilung zitiert. Die aktuelle Situation in der Pandemie könne man nicht ignorieren. An­ders als den Besuchern bliebe zahlreichen Standhelfern keine Wahl, ob sie auf den Weih­nachtsmarkt gehen wollen oder nicht. Die eingetragenen Dienste müssten geleistet werden; ansonsten wäre der Standbetrieb nicht gewährleistet. „Den Bedenken unserer Mit­glieder und Partner müssen und wollen wir Rechnung tragen.“

