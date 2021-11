Long Covid: Wie gefährdet sind Kinder?

Screenshot: RZ

In der vierten Welle infizieren sich auch Kinder vermehrt mit dem Coronavirus – und kämpfen mit Spätfolgen. Was darüber bekannt ist.

Donnerstag, 18. November 2021

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



Nach den USA darf nun auch in Israel der Corona-​Impfstoff von Biontech/​Pfizer an Kinder im Grundschulalter verabreicht werden. In Deutschland könnte die Freigabe noch Ende des Monats erfolgen: Die Unternehmen haben auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für Fünf– bis Elfjährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-​Agentur (Ema) will der österreichischen Regierung zufolge am 24. November darüber entscheiden. Derweil haben viele Eltern Angst vor den Gefahren, die eine Corona-​Infektion bei Kindern mit sich bringen kann. Was über Spätfolgen bekannt ist und was Ärzte raten, zeigt dieser Überblick.„Grundsätzlich gilt, dass Kinder ein geringeres Risiko auf eine schwere Sars-​CoV-​2-​Infektion haben als Erwachsene“, sagt Friedrich Reichert, Ärztlicher Leiter der Pädiatrischen Interdisziplinären Notaufnahme am Olgahospital des Klinikums Stuttgart. In Studien, die länger anhaltende Symptome nach Corona mit solchen nach anderen Viruserkrankungen vergleichen, scheint Corona etwas häufiger Folgen zu haben. „Aber dies auf die Infektion zurückzuführen bleibt schwierig“, sagt Reichert. Das bestätigt Daniel Vilser, Leiter der Sektionen Kinderkardiologie und pädiatrische Notaufnahme am Uniklinikum Jena. Dort wurde in der Kinderklinik die erste Spezialambulanz für junge Patienten mit Corona-​Spätfolgen eingerichtet. „Rund ein Prozent der infizierten Kinder und Jugendliche entwickeln Long-​Covid-​Probleme“, so Vilser.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



250 Aufrufe

234 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen