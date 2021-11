Endlich wieder zwei Arztpraxen in Mögglingen

Seit 4. November ist das neue Medizinische Versorgungszentrum in der Bahnhofstraße 21 in Betrieb. Die Mediziner Janja Jerak und Julian Seitzer schließen die Lücke, die Dr. Hans-​Georg Herbst vor über zehn Jahren hinterlassen hatte. Mehr zum Thema in einer Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Freitagsausgabe).

Freitag, 19. November 2021

Das Modell soll im ländlichen Raum die ärztliche Versorgung sicherstellen und ist im Land erst das zweite seiner Art. Für Mögglingen durchaus eine erhebliche Investition. Gewinne und Renditen, stünden aber nicht im Fokus, so Bürgermeister Adrian Schlenker. „Es geht darum, die ärztliche Versorgung sicherzustellen.“

