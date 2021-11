Kino: MFG Filmförderung zeichnet Walter Deininger vom Brazilkino in Gmünd aus

Das Land Baden-​Württemberg und die MFG Filmförderung haben auch in diesem Jahr erneut die Mittel aufgestockt: Sie stellen ein Gesamtbudget von einer Million Euro zur Verfügung, um Kinobetreiber zu stärken. Spitzenpreisträger ist Walter Deininger vom Brazilkino in Schwäbisch Gmünd, insgesamt wurden 65 Filmtheater ausgezeichnet.

Freitag, 19. November 2021

Nicole Beuther

Mit den Preisgeldern werden insgesamt 65 besondere Spielstätten in Baden-​Württemberg ausgezeichnet.Der Spitzenpreis mit 31 500 Euro geht an Walter Deininger vom Brazilkino in Schwäbisch Gmünd für ein herausragendes Jahresfilmprogramm 2020. „Mit dem Spitzenpreis, dessen diesjährige Höhe erneut durch eine deutliche Finanzspritze des Landes Baden Württemberg zustande kommt, würdigt die Jury der MFG das hohe Engagement, das Durchhaltevermögen und den Zukunftsoptimismus von Walter Deininger, dem Leiter des Brazilkinos in Schwäbisch Gmünd. Wir gratulieren Herrn Deininger von ganzem Herzen und hoffen, dass er seine Zukunftspläne – ob Open-​Air-​Kino, Live-​Konzerte, neue Kooperationen oder thematische Schwerpunkte – nicht zuletzt mithilfe des Preisgeldes von 31 500 Euro realisieren kann.“Die MFG Baden-​Württemberg vergibt die Preise zum 23. Mal. Die Filmförderung zeichnet alljährlich mittelständische, gewerbliche Kinobetreibende aus. Damit soll die Kontinuität ambitionierter Kinoprogrammarbeit gesichert werden. Außerdem sollen die Preise dazu anspornen, mit einem Programm künstlerisch wertvoller Filme neue Publikumsgruppen anzusprechen. Neben der Förderung durch Investitionszuschüsse ergänzt die MFG mit diesen Prämien ihre Förderarbeit für gewerbliche Filmtheater in Baden-​Württemberg.

