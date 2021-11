Trunkenheitsfahrt mit dem Lkw durch Plüderhausen

In Plüderhausen hat ein betrunkener Lkw-​Fahrer mehrere geparkte Autos beschädigt. Dank eines aufmersamen Autofahrers war seine Unfallflucht nicht erfolgreicht — und sein Führerschein ist nun weg!

Freitag, 19. November 2021

Gerold Bauer

Die Polizei schildert den Hergang so: Einem 43-​jährigen Autofahrer ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend in der Adelberger Straße in Plüderhausenschnell aufgeklärt werden konnte. Der Mann beobachtete gegen 18.30 Uhr einen Lkw-​Fahrer, wie dieser beim Entlangfahren der Adelberger Straße gleich drei geparkte Autos erheblich beschädigte und anschließend weiterfuhr. Geistesgegenwärtig folgte der Autofahrer dem Unfallverursacher, bis dieser seinen Lkw schließlich parkte. Dann verständigte er die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des Lkw-​Fahrers stellte sich heraus, dass dieser mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Der 48-​Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

