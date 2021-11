Hagbergturm: Ausflugsziel seit 120 Jahren

Foto: Pfister

Die Saison am Hagbergturm in Gschwend ist zu Ende gegangen. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben dabei rund 1000 Einsatzstunden geleistet. Fast in Vergessenheit geriet dabei ein besonderes Jubiläum.

Dienstag, 02. November 2021

Thorsten Vaas

33 Sekunden Lesedauer



Vom damaligen Gschwender „Verschönerungsverein“ angeregt, wurde der Hagbergturm im Jahr 1901 gebaut und eröffnet. Somit gibt es das beliebte Ausflugsziel nunmehr seit 120 Jahren. Freilich ist es nicht mehr der ursprüngliche Turm, den die Besucher heute kennen. Von diesem sind nur einige stabile Stützpfeiler im Inneren des Holzbauwerks erhalten geblieben. An diesem Umstand hat der Verlauf der deutschen Geschichte einen erheblichen Anteil.

124 Aufrufe

133 Wörter

1 Stunde Online



