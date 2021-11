QLTourRaum in Heubach mit neuer Technik

Es geht wieder etwas ab im Heubacher QLTourRaum. Die Corona-​Pause wurde vom Trägerverein genutzt, um mit Hilfe von Spenden und viel ehrenamtlicher Arbeit die Sound– und Lichtanlage auf Vordermann zu bringen. Jetzt gibt’s auch wieder Konzerte.

Während der Zwangspause war das Team vom QLTourRaum aber alles andere als untätig; man hat nicht zuletzt die Veranstaltungstechnik modernisiert und neue Feuerschutztüren sowie einen Notausgang und einen barrierefreien Zugang eingebaut. Ob sich die Modernisierung der Veranstaltungstechnik gelohnt hat, kann man am 20. November erleben: bei einem Abend mit der in Heubach von Auftritten gut bekannten Formation „Hellraisers and Beerdrinkers“.

