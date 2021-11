Reformation — das bedeutet auch Erlösung von Fesseln und Frauenrechte

Am Reformationstag ging es in der Augustinuskirche um jene Freiheit und Erlösung, die aus dem Glauben an Gott resultiert, sowie um die Befreiung von Zwängen und Einschränkungen, denen insbesondere Frauen über eine sehr lange Zeit ausgesetzt waren.

Dienstag, 02. November 2021

Gerold Bauer

„Wir feiern heute Geburtstag“, begrüßte Dekanin Ursula Richter die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes am Reformationstag in der Augustinuskirche. Denn vor 504 Jahren hatte Martin Luther durch seinen Thesenanschlag an der Kirchentür zu Wittenberg die Amtskirche kritisiert und grundlegende Reformen gefordert. Dass aus diesem Protest letztlich eine Spaltung der christlichen Kirche und die evangelische Glaubensrichtung hervorging, war von ihm so nicht geplant. Im Gottesdienst unterstrich die Dekanin mehrfach das gute ökumenischen Miteinander, das heute den Umgang von evangelischen und katholischen Christen präge. „Uns verbindet der Leib Christi – und den kann niemand teilen!“





