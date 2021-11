Baumhaus: Ein Treffpunkt in luftiger Höhe

Ein eigenes Refugium hoch oben in den Baumwipfeln – das ist der Traum vieler Kinder. Eine Jungs-​Clique aus Gmünd hat sich diesen Traum in luftiger Höhe erfüllt. Seit 2017 treffen sie sich wöchentlich, um an ihrem Baumhaus weiterzuarbeiten. Die einzelnen Schritte werden gefilmt und auf Youtube gestellt. So sollen auch andere junge Menschen animiert werden, sich mehr in der Natur aufzuhalten und kreativ tätig zu werden.

Was das besondere an dem Projekt ist, wer die Clique unterstützt und was alles noch am Baumhaus geplant ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung. Das Projekt der Gmünder Baumhaus-​Gruppe kann über deren Youtube-​Kanal verfolgt werden.





Mit ein paar Paletten und Brettern fing vor wenigen Jahren alles an – und weil es Lias, Noah, Lukas und den anderen Jungs viel Freude bereitete, zu werkeln und Plattformen aus Holz in Bäume zu bauen, starteten sie mit Erlaubnis des Waldbesitzers 2017 mit einem größeren Projekt, ihrem Baumhaus-​Projekt.

