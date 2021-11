Corona-​Bürgertestzentrum in Abtsgmünd

Foto: tv

Die Gemeinde Abtsgmünd bietet in Kooperation mit dem DRK, Ortsverein Abtsgmünd, ein Bürgertestzentrum für Schnelltests im Rettungszentrum Abtsgmünd an.

Samstag, 20. November 2021

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Die Öffnungszeiten sind weiterhin freitags von 19 bis 19.30 Uhr und samstags von 18 bis 18.30 Uhr. Ein Termin kann unter www​.ter​min​land​.eu/​a​b​t​s​g​muend oder telefonisch unter 07366/​82 – 24 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) vereinbart werden.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind alle Termine der mobilen Impfteams in Abtsgmünd vergeben. An den ersten drei Terminen wurden inzwischen insgesamt 510 Besucher geimpft. Davon zahlreiche Erst-​, aber auch Zweit– und Boosterimpfungen. Impfwillige, die keinen Termin am 21., 22. und 23. November bekommen haben, sollen nicht in die Kochertal-​Metropole kommen, bittet die Gemeinde. Man arbeite daran, weitere Impftermine zu erhalten.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen