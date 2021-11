In Planung: Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte im Ostalbkreis

Foto: picture alliance /​Bildagentur-​online/​Ohde | Bildagentur-​online/​Ohde

Im Ostalbkreis gilt möglicherweise ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Das bestätigte Landrat Joachim Bläse im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Im Landratsamt laufen dafür die Vorbereitungen.

Samstag, 20. November 2021

Thorsten Vaas

Wer nicht geimpft ist, soll ab Montag, 22. November, von 21 bis 5 Uhr nur noch aus einem triftigen Grund das Haus verlassen dürfen, etwa bei einem medizinischen Notfall oder zum Arbeiten. „Wir sind gerade an der Vorbereitung“, bestätigt Landrat Bläse. Nachdem der Ostalbkreis am Freitag und Samstag eine Inzidenz von mehr als 700 verzeichnet hat, sei es der Wunsch des Sozialministeriums, diesen Schritt zu gehen ( hier lesen die aktuellen Zahlen ). Am Sonntag soll es dazu weitere Details geben, so Bläse weiter.