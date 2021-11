Kinder impfen: Ja oder nein?

Die Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter 12 Jahren rückt näher. Was man jetzt darüber wissen sollte.

Samstag, 20. November 2021

Thorsten Vaas

Kommende Woche könnte die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) das Coronavakzin von Biontech und Pfizer auch für Fünf– bis Elfjährige zulassen. Wir beantworten wichtige Fragen dazu.Die 7-​Tage-​Inzidenz der Corona-​Neuinfektionen liegt hier deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Stand 17. November meldete das Robert-​Koch-​Institut unter 100 000 Kindern zwischen fünf und neun Jahren 625 Ansteckungen in einer Woche. Bei Zehn– bis 14-​Jährigen waren es sogar 718 und damit mehr als doppelt so viele wie insgesamt. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Kinder unter zwölf Jahren bislang nicht geimpft werden können, da es für sie in Deutschland noch kein zugelassenes Vakzin gibt.

