Sonnige Abschnitte im deutschen November

Freundliches, aber relativ kühles Herbstwetter ist am Wochenende in Gmünd und Umgebung angesagt. Nach etlichen nasskalten Tagen und Wochen kann man also vorübergehend wieder etwas aufatmen, etwa bei einer Wanderung wie am Scheuelberg hoch über Bargau (Bild).

Samstag, 20. November 2021

Im Fokus der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung steht mit Hussenhofen aber ein anderer Gmünder Stadtteil, der eine Mischung aus ländlichem Charme und eher städtischem Ambiente zu bieten hat. Die Zeitung mitsamt dem Magazin „Wochenende zwischen Wald und Alb“ ist ab Samstag am Kiosk oder digital erhältlich.

Außerdem geht es darin um ein eigenes Refugium hoch oben in den Baumwipfeln – das ist der Traum vieler Kinder. Eine Jungs-​Clique hat sich diesen Traum auf Gemarkung Gmünd in luftiger Höhe erfüllt. Seit 2017 treffen sie sich wöchentlich, um im Wald an ihrem Baumhaus weiterzuarbeiten. Die einzelnen Schritte werden gefilmt und sind bei Youtube zu sehen. Auf diese Art sollen auch andere junge Menschen animiert werden, sich mehr in der Natur aufzuhalten und kreativ tätig zu werden.



Das Vereinsleben war in den letzten Wochen trotz Corona noch nicht zum Erliegen gekommen, was sich in der Wochenend-​Beilage auf drei Seiten widerspiegelt. Das soll auch in den nächsten Wochen so bleiben, solange es die Verhältnisse zulassen. Ergänzt wird das Programm mit einem Gottesdienst-​Kalender, Leserfotos, Meinungsbeiträgen aus dem Postfach sowie Service-​Informationen und Ausflugstipps.

