Wissenscampus – Lernen für die Zukunft am beruflichen Schulzentrum

Foto: BSZ

Infoabende als Präsenz– und Online-​Angebote finden am BSZ Schwäbisch Gmünd in Bettringen in den nächsten Tagen statt. Weitere Infos in einer Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Wochenendausgabe).

Samstag, 20. November 2021

Michael Maier

32 Sekunden Lesedauer



Drei Schulen unter einem Dach bilden das Berufliche Schulzentrum Schwäbisch Gmünd. Die Agnes von Hohenstaufen Schule (Hauswirtschaftliche Schule), die Gewerbliche Schule und die Kaufmännische Schule ermöglichen berufsqualifizierende und allgemeinbildende Abschlüsse, die vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen Hochschulreife reichen.



Für die Schülerinnen und Schüler liegt der Vorteil darin, ihr individuelles Potenzial an Fähigkeiten und Kompetenzen verbunden mit eigenen Interessen auszuschöpfen. An den Informationsveranstaltungen der drei Schulen im November und Dezember haben Eltern und Schüler die Möglichkeit, mehr über die schulischen Angebote, deren jeweilige Zugangsvoraussetzungen sowie Anschlussmöglichkeiten zu erfahren. Die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung ist am Kiosk oder digital erhältlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



109 Aufrufe

128 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen