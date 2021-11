Wißgoldinger Weihnachtsmarkt

Fotos: Gerhard Nesper

Immer am Tag vor dem Totensonntag findet seit einem viertel Jahrhundert der Wißgoldinger Weihnachtsmarkt statt und ist somit einer der ersten in der Region.

Samstag, 20. November 2021

Gerhard Nesper

28 Sekunden Lesedauer



Mit frischem Holzbackofenbrot des Dorfvereins,Weihnachtskaffee und Kuchen der Handball-​Mädels, Schupfnudeln mit Speck und Kraut sowie leckerem Grillgut der Gemeinschaftsschule, heißem Met, Wißlenger Schnäpsen und Glühwein in verschiedenen Variationen war für Speis und Trank bestens gesorgt. Auch Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums Gmünd waren vor Ort und verkauften zugunsten ihres Abi-​Balls Waffeln, Crepes, Apfelsaft und Punch. Diakon Herbert Baumgarten mit seiner Drehorgel bat um eine Spende für eine Schule für Gehörlose in Tansania und die Jugendmusikkapelle des Musikvereins trug musikalisch zur Unterhaltung bei. Mehr darüber steht am Montag in der Rems-​zeitung

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



183 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen