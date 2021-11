Charmantes Hussenhofen

In dem Gmünder Stadtteil lässt es sich zwischen ländlichem Charme und einem eher städtischen Ambiente richtig gut leben – vielseitige Infrastruktur. Mehr zu Hussenhofen in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung

Hussenhofen liegt malerisch am östlichen Rand der Gmünder Gemarkung. Zum Stadtteil zählen auch die Ortsteile Zimmern, Hirschmühle, Burgholz und Birkhof. Mit 2600 Einwohner hat sich der Ort seinen ländlichen Charme bewahrt, obwohl es mit der Buslinie 5 eine gute ÖPNV-​Anbindung in die Kernstadt gibt und auch Stuttgart oder Aalen gut zu erreichen sind.

Besonders stolz ist man in der familiären Ortschaft auf das Engagement in den Vereinen und Institutionen. Teilweise kümmern sich sogar Bürger in ehrenamtlicher Arbeit um die Gestaltung und Pflege von öffentlichen Plätzen.

