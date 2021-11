Critical Mass fordert Umdenken in Gmünd

Foto: Schäfer

Ging es im 20. Jahrhundert vordringlich um das Ideal einer autogerechten Stadt, soll in Schwäbisch Gmünd nach den Vorstellungen von Critical Mass und aufgrund des Klimawandels, einer beengten Altstadt und stetig steigenden Zulassungen von Kraftfahrzeugen umgedacht werden. Und zwar grundsätzlich.

Sonntag, 21. November 2021

Thorsten Vaas

40 Sekunden Lesedauer



Am Freitagabend fuhr der von der Polizei mit Motorrädern und Polizeiwagen begleitete Konvoi vom Bahnhof in Richtung Weißensteinerstraße zur Klarenbergstraße und wieder zurück durch die Schmiedgassen in die Stadt und zurück zum Ausgangsort Bahnhof. Trotz der recht kühlen Witterung waren in etwa 50 Fahrräder und Radfahrer, zum Teil mit Anhänger, gegen 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz eingetroffen und hörten sich zunächst die Rede von Sebastian Fritz an, der die Umsetzung von Maßnahmen durch die Stadtverwaltung forderte.

182 Aufrufe

161 Wörter

1 Stunde Online



