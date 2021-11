Das „Gieß-​Pferd“ macht in Gmünd jetzt Winterpause

Dieses Kraftpaket, das sich von nichts und niemandem in Schwäbisch Gmünd aus der Ruhe bringen lässt, hat sich nach getaner Arbeit nun eine Verschnaufpause verdient. Denn auch der „Arbeitgeber“, sprich der durstige bunte Blumenschmuck in der Stadt, hat sich bis zum Frühjahr verabschiedet.

Dienstag, 23. November 2021

Gerold Bauer

Die Saison zum Gießen der Blumenkübel und Bäume in der Stadt ist für dieses Jahr zu Ende – und das als Fotomotiv so beliebte Pferd geht daher quasi in den „Winterschlaf“ — und behält dabei die vielen positiven Begegnungen während des Einsatzes in Schwäbisch Gmünd in Erinnerung. Willkommen waren auch die Karotten-​Spenden der Gärtnerei am Wochenmarkt-​Stand.

