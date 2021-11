Kein Nachfolger für Apotheke: Gemeinde Böbingen mietet Räumlichkeiten für ein Jahr

Foto: astavi

Wie am 19. November in der RZ berichtet, schließt die Adler-​Apotheke in Böbingen zum Jahresende. Doch die Apotheke aufzugeben kommt für die Verwaltung nicht in Frage. In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde die Anmietung der Apotheke für ein Jahr beschlossen — diese Zeit soll genutzt werden, um einen Nachfolger zu suchen.

Dienstag, 23. November 2021

Nicole Beuther

Welche Kosten auf die Gemeinde zukommen und was Leinzells Bürgermeister Leischner dazu sagt — hier schließt zum Jahresende die Schwaben-​Apotheke — das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Gemeinde wurde im September diesen Jahres von Jochen Galuschka, Inhaber der Adler-​Apotheke , darüber informiert, dass die Schließung zum Jahreswechsel 2021/​2022 erfolgt. Die Nachfrage bei anderen Apotheken im Ostalbkreis war ebenso wenig erfolgreich wie Inserate bei Apothekerfachzeitschriften — ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht.

