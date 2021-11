Repro: RZ

130 Jahre gibt es den Gmünder DRK-​Kreisverband schon. Die Ausstellung zur lokalen Rot-​Kreuz-​Historie ist von Freitag, 26. November, bis einschließlich 17. Dezember zu den normalen Geschäftszeiten in der Zentrale in der Weißensteiner Straße 40 zu besichtigen. Der volle historische Hintergrund in einer Sonder-​Veröffentlichung der Rems-​Zeitung (Mittochsausgabe).