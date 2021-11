2G Plus: Schnelltests werden knapp

Stäbchen rein, in die Testflüssigkeit tauchen, kurz warten, Ergebnis ablesen. Viele sind mittlerweile routiniert in der Durchführung von Schnelltests. Das könnte in der Alarmstufe II nützlich werden – wären die Tests nicht so knapp.

Mittwoch, 24. November 2021

Gerold Bauer

Die Verschärfungen kommen Schlag auf Schlag: Nachdem am Wochenende bereits 2G für den Einzelhandel beschlossen wurde, will Baden-​Württemberg nun eine Testpflicht auch für Immunisierte einführen. Die Einführung der zusätzlichen Testpflicht kommt allerdings zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, denn mittlerweile berichten immer mehr Verkaufstellen von Lieferengpässen für Antigen-​Tests.

