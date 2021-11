Flächennutzungsplan: Mehr Rücksicht auf Belange der Bauern gefordert

Bezüglich der Fortschreibung des gemeinsamen Flächennutzungsplans für Gmünd und Waldstetten wurde die Erschließung von Gewerbe– und Wohnbauflächen in Bargau, auf dem Gügling und in Großdeinbach von der Verwaltungsgemeinschaft befürwortet. Vorgestellt wurde eine neue Vorgehensweise, um die Nutzung von Flächen zu bewerten. Belange der Bauern sollen stärker berücksichtigt werden.

Mittwoch, 24. November 2021

Gerold Bauer

In Sachen Flächennutzungsplan macht die Stadt Schwäbisch Gmünd mit der Gemeinde Waldstetten gemeinsame Sache. Und zwar im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft, die am Dienstag im Stadtgarten tagte und dabei hauptsächlich die Änderung des Flächennutzungsplans in drei Stadtteilen im Visier hatte.





Um welche konkreten Projekte es ging und wie die Nachhaltigkeit bei der Fortschreibung von Flächennutzungsplänen mehr Gewicht bekommt, steht am 24. November in der Rems-​Zeitung!



