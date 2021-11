Impfen im Ostalbkreis: Dauerhafte Corona-​Impfstützpunkte in Gmünd und Aalen

Ab dem kommenden Dienstag wird es in Aalen und Gmünd dauerhafte Corona-​Impfstützpunkte geben, die nach derzeitiger Planung bis Ende März an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein werden.

Mittwoch, 24. November 2021

Nicole Beuther

Wie der Ablauf der Impfstützpunkte ist, wie viele Impfungen monatlich vorgesehen sind und welches Personal zum Einsatz kommt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Landrat Joachim Bläse hat am Mittwoch das Konzept der Impfstrukturen im Kreis vorgestellt, wie sie zunächst einmal bis zum Ende des ersten Quartals 2022 bestehen sollen.Bereits am Mittwoch ist im KIZ der Aalener Stadtwerke – statt wie bisher im Rathaus – schon geimpft worden, auch an diesem Donnerstag geht es dort weiter. Zum geplanten Pressegespräch mit Bläse am Mittag war dort allerdings kein Durchkommen mehr, der Landrat verlagerte das Gespräch kurzerhand ins Landratsamt.

