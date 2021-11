Corona: Das gelbe Impfbuch reicht nicht mehr aus

In den vergangenen 12 Monaten wurde der Impfpass fast so wichtig wie der Personalausweis, spätestens mit Einführung der ersten 3G-​Regelungen. Die neue Corona-​Verordnung sorgt aber für eine Verschärfung bei den Kontrollen und verlangt nun einen digitalen Nachweis.

Donnerstag, 25. November 2021

Gerold Bauer

Wer wie bisher mit dem gelben Impfpass zum Beispiel in eine Gaststätte oder ins Kino möchte, hat jetzt schlechte Karten. Denn mit der neuen Corona-​Verordnung vom 23. November gilt in vielen Bereichen nicht nur eine 2G-​Regel, sondern auch eine verschärfte Nachweispflicht. Gefordert werden nun QR-​Codes – ob digital oder ausgedruckt – als Eintrittskarte. Das Scannen von QR-​Codes diene der besseren Datenerfassung und solle auch die Fälschung von Impfzertifikaten erschweren, so das Sozialministerium Baden-​Württemberg.







Aber wie funktioniert das alles ganz konkret? Hat es auch im Ostalbkreis schon aufgedeckte Fälschungen gegeben? Was passiert mit Leuten, die „Fake-​Zertifikate“ ausstellen oder benutzen? Die RZ hat das Thema „Impfnachweis“ unter die Lupe genommen und berichtet darüber am 25. November!











