Führerschein-​Tausch: Erste Frist endet

Foto: picture alliance /​Jörg Carstensen | Jörg Carstensen

Ob grauer Lappen, rosa Pappe oder weiße Plastikkarte: Führerscheine, die vor 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen in einen EU-​Führerschein umgetauscht werden. Dafür gibt es Fristen, die erste endet im Januar 2022.

Donnerstag, 25. November 2021

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Fälschungssicher und einheitlich soll er sein, dazu in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden: der neue EU-​Führerschein. Bis 2033 muss jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, in einen EU-​Führerschein umgetauscht werden.





Welche Fristen gelten, was der Umtausch kostet — das und mehr lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



