Gmünd auf dem Weg zu einem besseren Klima

Seit 100 Tagen hat die Stadt Gmünd ein eigenes Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung. Franka Zanek spricht über erste Ergebnisse sowie mittel– und langfristige Ziele.

Donnerstag, 25. November 2021

Gerold Bauer

Franka Zanek ist die Leiterin des erst vor kurzem von der Stadt Gmünd eingerichteten Amts für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung. Mit ihrem ersten Bericht wusste sie den Gmünder Gemeinderat am Mittwoch durchaus zu beeindrucken, denn – so das Fazit von Oberbürgermeister Richard Arnold – schon in den ersten 100 Tagen habe sich einiges bewegt.





