Schwäbisch Gmünd: Der wilde Parkplatz kommt zurück

Foto: gbr

Am Freitag will die Gmünder Stadtverwaltung die Schotterfläche neben dem Rems-​Deck wieder öffnen. Damit kehrt der wilde Parkplatz zurück, zumindest bis dort im kommenden Jahr die Baumaschinen anrücken.

Donnerstag, 25. November 2021

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Zwei bis drei Gitter werden abmontiert, sodass von der einen Seite ein-​, auf der anderen Seite ausgefahren werden kann, „damit keine schwierige Verkehrssituation entsteht“, sagt Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung. Die Stadt hatte mit dem neuen Besitzer des Grundstücks, der Activ-​Group mit Sitz in Schemmerhofen, vereinbart, dass auf der Schotterfläche zumindest so lange geparkt werden darf, bis die Baumaschinen anrücken.





Warum der Bau in diesem Jahr nicht mehr beginnt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



56 Aufrufe

109 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen