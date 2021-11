TSV Untergröningen: Weiterhin unbesiegt

Archivfoto: Rudi Kienle

Dem Tischtennis-​Damen-​Quartett des TSV Untergröningen mit Miriam Kuhnle (Foto) ist in der Verbandsoberliga gegen die Gäste aus Herrlingen ein in dieser Höhe nicht zu erwartender 8:2-Erfolg geglückt.

Donnerstag, 25. November 2021

Alex Vogt

Damit bleiben die Kochertälerinnen weiterhin ungeschlagen auf Tabellenplatz eins in der Verbandsoberliga der Damen. Gegen das nicht in Bestbesetzung angetretene Herrlinger Team konnten die Untergröningerinnen alle Spiele, die in den Entscheidungssatz gingen, zu ihren Gunsten entscheiden. Dies war der Grundstein für den deutlichen 8:2-Sieg.





Welche Spielerinnen für den TSV Untergröningen in den einzelnen Partien gepunktet haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25. November.



