Lieblingsgetränke liefern lassen

Generell wird bei Getränke Meyer Kundenservice großgeschrieben. „Geht nicht, gibt’s nicht“, betont Karl Meyer jun. (links). Foto: Meyer

Schneller, bequemer Service für zu Hause, für Firmen, Gastro und Vereine. (Sonderveröffentlichung in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung)

Freitag, 26. November 2021

Michael Maier

38 Sekunden Lesedauer



Getränke Meyer aus Essingen bietet für Schwäbisch Gmünd und Umgebung einen zuverlässigen Lieferservice für Privat– und Firmenkunden, Gastronomie und Vereine an. Kunden können je nach Tour einfach und individuell Termine vereinbaren. Außer dem Lieferdienst bietet der Familienbetrieb in seinen fünf modernen Getränkemärkten ein breites Sortiment an.



Alles aus einer Hand: Wer sich für den Lieferservice entscheidet, kann aus einem großen Sortiment an Wasser, Säften, Limonaden, Bieren, Weinen und Spirituosen wählen. Wer sich nicht entscheiden kann oder Sonderwünsche hat, den berät das Getränke-​Meyer-​Team jederzeit gerne.



Es steht eine kleine Party oder ein großes Fest an? Außer Getränken gehören auch Garnituren, Stehtische, Gläser und Kühlwagen zum Service. Generell wird bei Getränke Meyer Kundenservice großgeschrieben. „Geht nicht, gibt’s nicht“, betont Karl Meyer jun. Mit seiner Frau Caroline, seinem Vater Karl und dessen Frau Renate führt er den Familienbetrieb.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



111 Aufrufe

155 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen